فتح خط طيران مباشر بين الأردن والجزائر الشهر المقبل

الوكيل الإخباري - أجرى الوفد الوزاري الأردني الذي بدأ زيارة للجزائر أمس الإثنين برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي جلسة مباحثات موسعة مع عدد من الوزراء الجزائريين تناولت آليات ومجالات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات تنفيذا لرؤى وتوجيهات قيادتي البلدين ومخرجات زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الجزائر كانون أول الماضي.

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وبلغ حجم الصادرات الأردنية الى الجزائر خلال الأشهر الاحدى عشر الأولى من العام 2022 ما قيمته 93.5 مليون دولار مسجلاً ارتفاع بنسبة 8.1% مقارنة بنفس الفترة للعام 2021 في حين بلغت واردات المملكة منها حوالي 138.5 مليون دولار أمريكي مسجلاً ارتفاعا بنسبة 52.7% مقارنة بنفس الفترة خلال العام 2021.



وترأس الشمالي الاجتماعات عن الجانب الأردني و عن الجانب الجزائري وزير الصناعة أحمد زغدار وضمت وزراء السياحة والآثار مكرم القيسي والزراعة خالد الحنيفات والطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة والصحة فراس هواري والاستثمار خلود السقاف.



كما ضمت عن الجانب الجزائري وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب ووزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني ووزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق ووزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي و وزير الصحة عبد الحق سايحي و وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة ووزير الصناعة الصيدلانية علي عون ووزيرة الثقافة والفنون السيدة صورايا مولوجي.



واتفق الجانبان على خارطة طريق لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري للأعوام 2023-2025 لحين عقد اجتماعات اللجنة الأردنية الجزائرية المشتركة والتي تتضمن أهم مشاريع التعاون والآليات الكفيلة بإنجازها على المديين القريب والمتوسط التي تهدف الى زيادة المبادلات التجارية ورفع من حجم الاستثمارات البينية وتوسيع أنشطة التعاون القطاعي.



كما تضمنت خارطة الطريق تفعيل اتفاقيات التعاون في مجال التجارة والاستثمار (المبرمة خلال الدورة 8 للجنة المشتركة) و تفعيل مجلس رجال الأعمال الجزائري –الأردني وعقد لقاءات بين المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال لكلا البلدين لبحث فرص التعاون والشراكة المتاحة في البلدين وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار والتجارة في البلدين.



و اتفق الجانبان على مواصلة تنفيذ وتسريع مشاريع التعاون القائمة والعمل على استكشاف فرص أخرى في المجالات ذات الأولوية لاسيما في الطاقة والمناجم و الثقافة و الصناعة والزراعة والنقل والسياحة والصناعة التقليدية والصحة والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.



كما تم التوافق على عقد اجتماعات الدورة التاسعة للجنة الاردنية الجزائرية المشتركة والمقرر عقدها في عمان خلال شهر حزيران من العام الحالي وعقد اجتماعات اللجان القطاعية القائمة قبل نهاية العام الحالي واستحداث لجان فنية قطاعية أو فرق عمل مشتركة لدراسة ومتابعة التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وقال الشمالي إن هذه المباحثات تعكس حرصا مشركا لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويعظم الاستفادة من الفرص المتاحة والبناء على مخرجات الزيارة الملكية للجزائر التي تمت في شهر كانون أول من العام الماضي .



وأكد أهمية تسريع الاجراءات اللازمة لبناء شراكات متعددة خدمة للبلدين ولمواجهة التحديات التي تؤثر على مصالحهما سيما ما يتعلق بالأمن الغذائي وسلاسل التوريد وتداعيات الظروف الطارئة والعوامل الجيوسياسية العالمية.

وقال الشمالي إنه سيتم فتح خط الطيران المباشر بين عمان والجزائر اعتباراً من 9 أذار للعام الحالي بواقع رحلتين أسبوعياً من شركة الملكية الأردنية ويتبعه فتح رحلتين من الخطوط الجزائرية.



الوزير زغدار قال إن اجتماع وزراء البلدين هذا يعد محطة لإجراء تقييم شامل وموضوعي للأشواط التي قطعتها مسيرة التعاون بين الجزائر والأردن، تثمين ما تم تحقيقه وتحديد الصعوبات من أجل اقتراح السبل الكفيلة لتذليلها وحلها.

وأشار الى خارطة الطريق التي وضعها الجانبان للفترة 2023-2025 لتفعيل آليات التعاون الثنائي و زيادة المبادلات التجارية ورفع حجم الاستثمارات البينية وتكثيف وتوسيع أنشطة التعاون القطاعي والتحضير لعقد اجتماعات اللجنة المشتركة الجزائرية ــ الأردنية في دورتها المقبلة.



وتم عقد نقاشات موسعة بين الوزراء الأردنيين ونظرائهم الجزائريين لتعزيز التعاون في المجالات الطاقة والصحة والزراعة والسياحة والثقافة والاستثمار.

وعلى هامش المباحثات الموسعة الأردنية الجزائرية عقد الشمالي بمشاركة وزيرة الاستثمار خلود السقاف مباحثات ثنائية مع وزير التجارة وترقية الصادرات الدكتور كمال رزيق تم خلالها بحث مجالات التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.



و تم التوافق على عقد المعرض الخاص بالمنتجات الجزائرية في عمان على هامش أعمال اللجنة المشتركة.

