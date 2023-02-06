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الإثنين، 06-02-2023 11:26 ص

الخارجية تعزي تركيا وسوريا بضحايا الزلزال وتعلن خط ساخن للاردنيين

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الوكيل الإخباري - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي وصادق المواساة للجمهورية العربية السورية، وللجمهورية التركية، بضحايا الزلزال الذي وقع فجر اليوم الاثنين، وأسفر عن وقوع عددٍ من الضحايا والإصابات. 

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وأكدت الوزارة تضامن المملكة وتعاطفها مع الشعبين السوري والتركي الشقيقين بهذا المصاب الأليم، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

كما دعت المواطنين الأردنيين في تركيا و سوريا إلى الاتصال على الأرقام الساخنة في الوزارة وفي سفارتي الأردن بأنقره ودمشق في أي وقت
الأرقام :


السفارة الأردنية في أنقرة: 00905384419586
السفارة الأردنية في دمشق: 00963954455455
مركز عمليات وزارة الخارجية: 00962795497777


 




 

 


 

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