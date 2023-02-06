الخارجية تعزي تركيا وسوريا بضحايا الزلزال وتعلن خط ساخن للاردنيين

الوكيل الإخباري - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي وصادق المواساة للجمهورية العربية السورية، وللجمهورية التركية، بضحايا الزلزال الذي وقع فجر اليوم الاثنين، وأسفر عن وقوع عددٍ من الضحايا والإصابات.

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وأكدت الوزارة تضامن المملكة وتعاطفها مع الشعبين السوري والتركي الشقيقين بهذا المصاب الأليم، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.



كما دعت المواطنين الأردنيين في تركيا و سوريا إلى الاتصال على الأرقام الساخنة في الوزارة وفي سفارتي الأردن بأنقره ودمشق في أي وقت

الأرقام :



السفارة الأردنية في أنقرة: 00905384419586

السفارة الأردنية في دمشق: 00963954455455

مركز عمليات وزارة الخارجية: 00962795497777

