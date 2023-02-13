جمعية رجال الأعمال الأردنيين تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع فرنسا

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، مع السفير الفرنسي لدى المملكة، أليكسي كوور غرانميزون، تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتنميتها بين مجتمعي الأعمال، والآفاق المستقبلية للفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة.



وبحسب بيان للجمعية اليوم الاثنين، أكد الطباع خلال لقائه غرانميزون في مقر السفارة، اهتمام الجمعية بتعزيز وتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الأردن وفرنسا، مستعرضاً دور الجمعية في الترويج الاستثماري لأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية الواعدة في الأردن، بهدف تحويلها لمشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الأردني.

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