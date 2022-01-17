فحوصات كورونا الايجابية تتخطى حاجز الـ 13% في الاردن

الوكيل الإخباري - سجلت المملكة اليوم الاثنين، ارتفاعاً كبيراً في نسبة إيجابية في الفحوصات لفيروس كورونا، بنسبة وصلت إلى 13.02 % ، بعد أن سُجل 5039 اصابة بالفيروس.

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ووفقا للايجاز اليومي، أجري 38692 فحصاً مخبرياً، كما وصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 14134430 فحصاً.



وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 1392 حالة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 1062642، فيما بلغ عدد الإصابات النشطة 30419.



وسُجلت 100 حالة إدخال جديدة إلى المستشفيات، فيما خرج منها 84 شخصا، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 604 إصابات.





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