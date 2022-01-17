الإثنين 17-01-2022
الوكيل الاخباري

الخصاونة: نحرص على إزالة العقبات أمام المستثمرين

هام من الضمان للذين تم تحويل فترات شمولهم الإلزامية الملغاة إلى فترات انتساب اختياري

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

ولي العهد يقدم التعازي باستشهاد النقيب الخضيرات ويعاود رفاقه المصابين - صور

الكويت تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا

الهواري يعتذر عن تكليف موظفين بالصحة للعمل مع الهيئة المستقلة للانتخاب

العميد الطراونة مفتشاً عاماً ويعقوب للدفاع المدني

النائب ذنيبات: الرياطي وقَّع على إفادته بيده وطلب شهادة 4 نواب معه.. فشهدوا ضده

كورونا سيستمر في الانتشار لسنوات طويلة.. هذا ما كشفه الرئيس التنفيذي لفايزر

شهيد برصاص الاحتلال في الخليل

عاجل

ولي العهد يقدم التعازي باستشهاد النقيب الخضيرات ويعاود رفاقه المصابين - صور

الإثنين، 17-01-2022 03:37 م

فحوصات كورونا الايجابية تتخطى حاجز الـ 13% في الاردن

0L5A9569


الوكيل الإخباري - سجلت المملكة اليوم الاثنين، ارتفاعاً كبيراً في نسبة إيجابية في الفحوصات لفيروس كورونا، بنسبة وصلت إلى 13.02 % ، بعد أن سُجل 5039 اصابة بالفيروس.

اضافة اعلان


ووفقا للايجاز اليومي، أجري 38692 فحصاً مخبرياً، كما وصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 14134430 فحصاً.


وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 1392 حالة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 1062642، فيما بلغ عدد الإصابات النشطة 30419. 


وسُجلت 100 حالة إدخال جديدة إلى المستشفيات، فيما خرج منها 84 شخصا، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 604 إصابات.


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A9021

ديوان الخدمة: ليس من دورنا حل مشكلة البطالة

6377803273533627674

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

499ff63a-52aa-4562-8fa0-0e4bc6b85be1

ولي العهد يقدم التعازي باستشهاد النقيب الخضيرات ويعاود رفاقه المصابين - صور

6202111143035659804746

الهواري يعتذر عن تكليف موظفين بالصحة للعمل مع الهيئة المستقلة للانتخاب

main_image5e286c7873177

العميد الطراونة مفتشاً عاماً ويعقوب للدفاع المدني

image (19)

ألف دينار غرامة لشخصين أسهما بنشر فيروس كورونا

أخبار متعلقة
0L5A9569

عامٌ على انطلاق برنامج التطعيم في الأردن.. "الوكيل" ينشر أبرز المحطات

12202126214113792575324

هل سيكون التعليم في الفصل الدراسي الثاني وجاهياً؟.. التربية توضح لـ الوكيل

1639904590843

الخارجية تعزي بضحايا إعصار الفلبين

000_9PZ6QV-1

البلبيسي: لجنة طبية "سرية" لدراسة الحالات المرضية لمن لم يتلقى لقاح كورونا

كورونا-الاردن-553-1602689024-1

ضبط شخص مصاب بـ"كورونا" داخل مقهى في عمّان

0L5A9538

62 ألفا و 68 اصابة كورونا نشطة في الأردن