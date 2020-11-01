فرص عمل للخريجين بالقطاع الخاص

الوكيل الإخباري- دعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم الأحد، شركات القطاع الخاص إلى الاشتراك في برنامج تدريب وتشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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وأطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي برنامج "تدريب و تشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "GIP" في العام 2009، بهدف دعم الطلاب الخريجين، وللتخفيف من عبء البطالة عن طريق إكسابهم الخبرات العمليه والمهارات اللازمة التي تساعدهم في الانخراط بسوق العمل.



ويهدف البرنامج إلى تدريب 500 خريج من تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن شركات القطاع الخاص، و ضمن الجامعات الحكومية.



وأوضحت الوزارة عبر تويتر أن البرنامج يقدم دعم مالي (150دينار)مكافأة للمتدرب لمدة سنة مقابل تدريب وتشغيل الخريجين الذين تنطبق عليهم الشروط .







