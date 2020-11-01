الأحد 01-11-2020
الوكيل الاخباري

وزير التنمية للوكيل : بحث دعم الخبز للعائلات التي لم تحصل عليه

أمانة عمان تحذر التجار من السيول

بلدية اربد تباشر بمشروع توسعة شارع فوزي الملقي

فرص عمل للخريجين بالقطاع الخاص

مطالبات شعبيــة بالحظــر الشامل

التعليم العالي تعلن نتائج ترشيح الدورة الخامسة للمنح الخارجية

إجراءات للحد من انتشار كورونا في إربد

إجراءات عند ظهور حالة كورونا في القطاع العام والخاص

الدفاع المدني يحذر سائقي المركبات من خطر الانزلاق

أسعار الذهب الأحد 1/11/2020




الأحد، 01-11-2020 11:55 ص

فرص عمل للخريجين بالقطاع الخاص

25_data_entry


الوكيل الإخباري- دعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم الأحد، شركات القطاع الخاص إلى الاشتراك في برنامج تدريب وتشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

اضافة اعلان

وأطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي برنامج "تدريب و تشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "GIP" في العام 2009، بهدف دعم الطلاب الخريجين، وللتخفيف من عبء البطالة عن طريق إكسابهم الخبرات العمليه والمهارات اللازمة التي تساعدهم في الانخراط بسوق العمل.


ويهدف البرنامج إلى تدريب 500 خريج من تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن شركات القطاع الخاص، و ضمن الجامعات الحكومية.


وأوضحت الوزارة عبر تويتر أن البرنامج يقدم دعم مالي (150دينار)مكافأة للمتدرب لمدة سنة مقابل تدريب وتشغيل الخريجين الذين تنطبق عليهم الشروط .



 




 

 


 

إقرأ ايضا
11

إغلاق دائرة أراضي معان لظهور إصابات بكورونا

تعبيرية

إغلاق 4 محطات تحلية في الزرقاء

أيمن

وزير التنمية للوكيل : بحث دعم الخبز للعائلات التي لم تحصل عليه

52020505435368760753

أمانة عمان تحذر التجار من السيول

slider1-1-400x245

بلدية اربد تباشر بمشروع توسعة شارع فوزي الملقي

2f042fb7-1c45-41f0-b837-c004dfa667b6

الحكومة: إجراءات للحد من انتشار كورونا بالأردن

أخبار متعلقة
1af3260a-3a2a-4f73-9693-e766f7e76653

منظمة العمل الدولية تشيد بقرارات الأردن

640

نقيب المحروقات للوكيل : محطات الوقود تاثرت بشكل كبير من الحظر الشامل

1020205143247655909159

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

1020201119506282564553

8 إصابات بكورونا في العقبة

ريادة-الأعمال

بيان حول دعم الناتج المحلي وتحقيق النمو الاقتصادي