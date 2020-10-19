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الإثنين، 19-10-2020 11:56 م

نقيب المحروقات للوكيل : محطات الوقود تاثرت بشكل كبير من الحظر الشامل

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال نقيب اصحاب محطات المحروقات المهندس نهار السعيدات للوكيل الاخباري ان قطاع محطات الوقود تضرر بفعل تاثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد في المملكة .

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واضاف السعيدات ان وضع محطات الوقود صعب قبل جائحة كورونا لتدني المبيعات وتراجع الاقتصاد بشكل عام الا ان ازمة وباء كورونا حملت هذا القطاع الاعباء الكبيرة . 

 

واكد السعيدات ان الحظر الشامل يومي الجمعة والسبت ادى تكبيد هذا القطاع المزيد من الخسائر مشيرا الى ان مصاريف محطات الوقود ثابتة سواء اكان هناك حظر ام لا وهذا زاد من الاعباء .

 

واضاف السعيدات انه يتمنى على الحكومة الجديدة السماح لقطاع محطات الوقود بالاستمرار في العمل اذا ما استمر الحظر الشامل للتماشي مع الظروف الاقتصادية الصعبة . 


 




 

 


 

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