بيان حول دعم الناتج المحلي وتحقيق النمو الاقتصادي

الوكيل الإخباري- أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن الأعتماد على الذات يمثل رافعة لدعم الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدلات نمو اقتصادي.

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وأشار في بيان صحافي، اليوم الاثنين، إلى أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الحالي، يعكس حالة التراجع في إنتاج السلع والخدمات الذي سيؤدي إلى تقليص فرص العمل ومحدودية استهلاك الفرد وقدراته الشرائية ونزول مستوى الاستثمار.



وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الثاني من عام 2020 بنسبة -6ر3 بالمئة، مقارنة مع الربع الثاني من عام 2019، بحسب أرقام احصائية رسمية أمس.



وبين أن الاستمرار في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي ربعياً سيعمق حالة الركود الاقتصادي الذي تواجهه المملكة حاليا جراء الظروف الاستثنائية المرافقة لجائحة فيروس كورونا، داعيا لوضع استراتيجية بالشراكة بين القطاعين لتخفيف هذه الاضرار.



وشدد الطباع على ضرورة اتخاذ سياسات نقدية فضفاضة لمواجهة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، وتحفيز الاقتصاد والنشاط التجاري بشكل متلازم مع إجراءات حكومية تعمل على استعادة ثقة المستثمرين والمواطنين بالقطاعات الاقتصادية.



ودعا الطباع لبدء وضع استراتيجية توفر حلولاً على المدى المتوسط للأولويات الملحة تتضمن سياسة مالية عامة سليمة وإصلاح سوق العمل والنظام التعليمي وتحسين الحوكمة وتعزيز مناخ الأعمال.



وأوضح أن هذا يتطلب منح المزيد من الاعفاءات الضريبية للقطاعات التي تسهم بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي وتشكل قيمة مضافة، وخاصة الخدمية منها التي تعد ميزة تنافسية للبلاد، إلى جانب تخفيض كلف الإنتاج وفي مقدمتها الطاقة الصناعية.



وشدد على ضرورة النهوض بالقطاع الزراعي باعتباره من أهم روافع الناتج المحلي الإجمالي والأمن الغذائي ومحاربة الفقر والبطالة وتقليص الاستيراد وتحسين الواقع البيئي، مطالبا بالاعتماد على التكنولوجيا الزراعية وتطوير أساليب الإنتاج.



كما دعا للبدء بتفعيل ربط الشبكة الوطنية الكهربائية بمشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة التي تتمتع بها المملكة، واستقطاب الاستثمارات الجديدة الوطنية والأجنبية لهذا القطاع المهم.



