منظمة العمل الدولية تشيد بقرارات الأردن

الوكيل الإخباري - رحبت منظمة العمل الدولية بإقرار الأردن، النظام رقم (93) لسنة 2020 بشأن الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة الهادف إلى تمكين الأمهات العاملات اقتصاديا وإبقائهن في القوى العاملة.



وقالت منظمة العمل الدولية، في بيان لها، إن النظام الجديد، الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، يوفر مزايا نقدية للأمهات العاملات لتمكينهن من العودة إلى العمل بعد الإنجاب، وتأمين رعاية أطفالهن في حضانات أو في المنزل.

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كما يسمح لمراكز رعاية الأطفال المسجّلة لدى الحكومة بالحصول على مزايا نقدية مباشرة لتغطية تكاليف تشغيلية.



وأكدت، أن النظام يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في حماية حقوق المرأة في الأردن، ويتوافق مع معايير العمل الدولية، خاصة اتفاقيتي العمال/العاملات ذوي المسؤوليات العائلية، 1981 (رقم 156)، وحماية الأمومة، 2000 (رقم 183)، إضافة إلى توصية حماية الأمومة، 2000 (رقم 191).



