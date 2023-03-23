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الخميس، 23-03-2023 09:22 ص

فشل اجتماع حول تعويض مربي الأبقار بعد الحمى القلاعية

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الوكيل الإخباري - فشل اجتماع، ضم وزير الزراعة خالد حنيفات مع رؤساء جمعيات مربي الأبقار أمس، للوصول إلى تفاهمات حول آليات تعويض المربين عن خسائرهم، جراء تفشي مرض الحمى القلاعية، بعد إصرار الوزير على تعويض حالات نفوق الأبقار فقط، دون التطرق لخسائر المزارعين بالحليب والأدوية.

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ووفقاً ليومية الغد، قال رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار ليث الحاج إن المربين سيصعدون إجراءاتهم، ملوحين بالتوجه إلى القضاء، لتحصيل ما اسماه بحقوقهم المشروعة، مضيفا أن ما قيل انه رصد للمزارعين مليون وخمسة آلاف دينار، وهذه المبالغ لا تكفي لتعويض عدد قليل من المربين.


وأضاف الحاج، ان اللجنة التي شكلها الوزير لحصر اضرار المربين، كشفت ان الخسائر تجاوزت الـ5 ملايين دينار، بين النفوق والأدوية وأثمان الحليب، لافتا إلى أن توجه الوزارة يبتعد عن العدالة، لأنه لا يشمل المزارعين، فهناك من تعرضت أبقار مزرعته للنفوق، وآخر لخسائر الحليب والأدوية، فيما لا يعوض الأخير.


واعتبر أن الوزارة، عادت عن تعهداتها بتعويض المزارعين المتضررين من الحمى القلاعية، مضيفا أن “المربين يسجلون رفضهم الكامل لهذا التعويض الذي يستخف بالقطاع”، لافتا إلى إرسال ملفات لتعويض المزارعين عن طريق الحليب والنفوق وفواتير الأدوية، وهو ما تعهدت به الوزارة في الأزمة”.

 




 

 


 

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