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الخميس، 21-10-2021 03:36 م

فصل التيار الكهرباء عن مناطق في المملكة لعدة أيام - اسماء

كهرباء 3


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة، اليوم الخميس، أنها ستضطر لقطع التيار الكهربائي عن بعض المواقع في منطقة لواء الأغوار الشمالية، وعلى مدى أربعة أيام متتالية.

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وأوضحت الشركة أن القطع المبرمج سيبدأ يوم الاثنين المقبل، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثالثة عصراً، وبينت الشركة في إعلان أن القطع سيشمل مناطق؛ السليخات، القرن، ومصنع فوغل، وتموين القرن، ومضخة القرن، ومضخة السليخات، ومبنى الدوريات الخارجية/القرن.


وقالت الشركة إن هذا القطع سيأتي لغايات إجراء الصيانة السنوية على الخط الرئيسي.


كما أشارت إلى فصل مبرمج آخر، يوم الثلاثاء المقبل، في مناطق أخرى في الأغوار الشمالية، مشيرة إلى أن الفصل سيبدأ من الساعة الثامنة صباحاً، ولغاية الساعة الثالثة عصراً.


ولفت الإعلان إلى أن هذا الفصل سيكون في وقاص، والصفن، ومعسكر الصفن، ومجمع الوكالة/وقاص، توسعة وقاص، أبو نصير، العرامشة، الفضيين، ومنطقة الأسماك العربية، والمنشية البلد، ومركز صحي المنشية، وتوسعة المنشية، والطبيشات، ومكب النفايات، وبررت الشركة هذا الفصل المبرمج بأنه غايات الصيانة السنوية.


ونوه الإعلان إلى أن هناك فصل مبرمج آخر، عن مناطق أخرى في الأغوار الشمالية، يوم الأربعاء المقبل، يبدأ اعتبارا من الساعة التاسعة صباحاً، ولغاية الساعة الثالثة عصراً، وسيكون في منطقة أبو سيدو، والدفاع المدني، وبئر رقم (3) صوفرة، ومزرعة العوابلة، ومعسكر عين سلمى.


وعبرت الشركة عن أسفها جراء هذا القطع المبرمج، مبينة أنه بناءً على طلب شركة الكهرباء الوطنية وإجراء صيانة سنوية على الخط الرئيسي.


كما ذكرت الشركة أن هناك فصلا مبرمجا آخر يوم الخميس المقبل، في مناطق أخرى مختلفة في الأغوار الشمالية، اعتبارا من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الثالثة عصراً، وتطرق الإعلان للمناطق التي ستتأثر بالفصل المبرمج وهي؛ إسكان معاذ، وقرية مرشد، والشونة الشمالية، والقرية السياحية، ومثلث الشونة، والقطاف، والمدراج، إسكان الموظفين، وترخيص الشونة الشمالية، والمشارقة، والباقورة، والحمة، بالإضافة للمخابرات العامة، ومزرعة سمو الأمير حسن، والعدسية، والمخيبا التحتا، والمخيبا الفوقا، وبوستر العدسية.


 




 

 


 

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