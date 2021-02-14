فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمحافظات الشمال غداً

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد عن نيتها فصل التيار الكهربائي غداً الاثنين عن بعض المناطق في محافظات الشمال لتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد، إن المناطق المشمولة بالفصل هي: كتيبة شرحبيل، وسوم الشناق، ومثلث الوصفية، ووادي الغفر، وكفريوبا الشرقي، وأن الوقت المتوقع للانقطاع من الساعة الـ9 صباحاً ولغاية الساعة الـ4 مساءً.



وفي المناطق الواقعة حول: مصنع بترا، ومصنع حجر الاقصى، ومنشار يحيى الكوفحي، ومنجرة أبو راشد، ومنشار حجر الكوفحي، ومنشار عماد المومني، ومشغل حسين المشرقي، وابراج اتصالات، والحياه ماركت، ومخبز الزين، ومنجرة ابو الايهم، ومشغل السردي، ودواجن التطوير وذلك من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة ظهراً.



كما سيشمل الفصل مناطق بمدينة الرمثا وهي : حي مدرسة مصعب بن عمير بالكامل، وحي المسرة، وحي قصر ابو حسان، والحي الغربي دبة نمر، وتجمع ام الهوى، وحي مسجد عمر المختار، ومحولات ابو البصل الحي الغربي والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الرابعة مساء.



وأضافت الشركة ان الفصل سيشمل في محافظة عجلون مناطق رحابا، وصنعار، والمرجم، والطالبية، وزوبيا الحي الشمالي، والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثالثة عصراً.



وسيشمل الفصل في محافظة المفرق المناطق الواقعة حول مصنع شركة الحلول الخضراء داخل المنطقة التنموية، وكلية الحسين الجوية قاعدة سلاح الجو المفرق، حي مستشفى المفرق الحكومي، بناية ثمين الفاخوري، البنك الوطني للمشاريع فرع المفرق، والبنك العربي الاسلامي، والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الرابعة مساءً، كما تشمل نفس فترة الانقطاع مواقع في محافظة جرش وهي: طريق جرش - ساكب، مجمع باصات جرش ومجاوريه، تجميل مدخل جرش، تجمع الزريقات، المسرح الجنوبي ومجاوريه، ظهر السرو الغربي، محكمة البداية جرش، مبنى أشغال جرش، والمطعم اللبناني.



--(بترا)

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