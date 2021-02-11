فصل الكهرباء عن مناطق بإربد الجمعة

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد عن نيتها فصل التيار الكهربائي غداً الجمعة، عن بعض المناطق داخل مدينة إربد، لغاية تحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان اطلع "الوكيل الإخباري" عليه اليوم الخميس، إن فصل التيار الكهربائي سيبدأ الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الثالثة عصراً، في مواقع "مبنى الإدارة الجديد لشركة كهرباء اربد، وبناية نازك محمد موسى، وشمال مبنى الإقراض الزراعي، وغرب كلية بنات إربد".

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