فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمحافظات الشمال غداً

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة كهرباء اربد عن نيتها فصل التيار الكهربائي غداً الأربعاء ، عن مناطق محدودة في محافظات اقليم الشمال ( اربد وعجلون وجرش والمفرق )، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات .

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وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، ان فصل التيار سيشمل بمحافظة اربد منطقة شارع نجيب سعد البطاينة، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثانية ظهراً، اضافة الى مناطق: الحصن، طريق عجلون، والزعترة، من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الحادية عشرة صباحاً، فيما سيكون الفصل عن منطقة: صمد - غرب مصنع الصابون، من الساعة الحادية عشرة صباحاً ولغاية الواحدة ظهراً .



كما يشمل الفصل مناطق : تجمع الشياح ، تجمع ابو قديس، النعيمة - الحي الجنوبي، تجمع ريف بلص، وطريق مخيم الشهيد عزمي المفتي - جنوب الترخيص، من الساعة التاسعة صباحاً و لغاية الخامسة مساءً، فيما سيشمل الفصل بمدينة الرمثا مناطق : طريق الشام - غرب المؤسسة العسكرية ، من الساعة الواحدة ظهراً ولغاية الثالثة عصراً.



وبينت الشركة ان الفصل بمحافظة المفرق سيشمل مناطق : الزنية، غرب روضة الامير محمد، الطوق السفلي، المطوق - الشارع الرئيسي ، بئر السلطة رقم 4 الزنية، ومحول سكن مصنع اسمنت الراجحي، من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الرابعة عصراً، فيما سيستمر الفصل عن مناطق: محولات الشركة المتعددة للصناعات، مصنع الخليج للكيبلات، مزارع الجزيرة في منطقة الزعتري،مصنع العطاء للرخام، مصنع ريفنا للزعتر، مزرعة الثريا للدواجن، وبئر هنا السيوف، من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الرابعة مساءً .



واضافت ان الفصل في محافظة جرش سيشمل مناطق: الخريشية، طريق الزرقاء، وجنوب ترخيص جرش، من الساعة الحادية عشرة صباحاً ولغاية الواحدة ظهراً، اضافة الى موقع مركز دفاع مدني قفقفا، من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الحادية عشرة صباحاً ، فيما سيكون الفصل عن مناطق : الكتة، السبطة، زقريط، محمية المأوى للطبيعة البرية - طريق ساكب، ومزرعة حمد خليلي، من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثالثة والنصف عصراً . واشارت الشركة الى شمول الفصل في محافظة عجلون لمنطقة السفينة، من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الثالثة عصراً ، اضافة الى مناطق : مطاحن الزغول ومجاوريها، منشار مقطش ومجاوريه، عنجرة - الحي الشرقي ، من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الثانية عصراً .

المصدر - بترا



