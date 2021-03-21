فصل الكهرباء عن مناطق في المملكة غدا

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد عن نيتها فصل التيار الكهربائي يوم غد الإثنين، عن مناطق محدودة بمحافظات الشمال (إربد والمفرق وعجلون)، لغايات الصيانة الدورية وتحسين جودة الشبكات.

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وبينت الشركة في بيان اليوم الأحد، أن فصل التيار سيشمل في محافظة إربد مناطق : مكتبة الظلال، صيدلية ركان، مؤسسة روعة، مكتبة دار العلوم، مكتبة عادل، بيتزا ومعجنات ميار، مجمع المنارة، شارع عبدالقادر التل، شرق دوار جامعة اليرموك، وأبراج الاتصالات.



وأشار إلى أن الوقت المتوقع للفصل سيكون من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة ظهراً، وأيضاً جامعة اليرموك / محول كلية الخوارزمي من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثانية عصراً .



كما يشمل الفصل مناطق : تُبنه، خربة الرقة، تجمع خالد بني عيسى، تجمع خالد بني يونس ، وطريق زوبيا - تبنه ، من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الثانية والنصف ظهراً، ومدرسة الحصن الأساسية المختلطة، ومسجد الحاج بركات أيوب، وبناية المنارة ، من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثانية عشر ظهراً.



وسيكون وقت فصل التيار الكهربائي عن مناطق : كفريوبا غرب جنوب الدوار ، الترخيص، ناطفة ، والطريق الدائري، من الساعة الحادية عشر صباحاً ولغاية الواحدة ظهراً ، فيما سيستمر الفصل قرب مضخات حوفا ، من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الحادية عشر صباحاً.



ويشمل الفصل منطقة قميم - أم عايده ، من الساعة الواحدة ظهراً ولغاية الثالثة عصراً، ومنطقة جمحا - جنوب البلد ، من الساعة التاسعة صباحاً لغاية الحادية عشر صباحاً .



وأشارت الشركة إلى أن فصل التيار سيشمل في مدينة الرمثا : محول الصينيين ، من الساعة الثامنة والنصف صباحاً ولغاية الثالثة والنصف عصراً ، ومناطق تجمع ريف وليد عبابنة، طريق الرمثا - بشرى، طريق الشلالة، الحي الغربي تجمع الشلالة ، تجمع الهربيد، وتجمع فلاح الخزعلي ، من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثالثة و النصف عصراً .



و سيشمل الفصل في محافظة المفرق مناطق : تجمع الخان - غرب محطة الراجحي، النمرة - الحي الجنوبي، بئر سويلم شحادة (محول خاص)، وبئر الخوالدة (محول خاص )، من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الرابعة مساءً ، ومناطق : المداوير، النزهة ، عين بني حسن، المعمرية، اسكان عمون، بلعما اول البلد الاشارة الضوئية، وحي المسجد ، من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الرابعة مساءً ، إضافة إلى مناطق : مصنع الحديد في منطقة المفرق التنموية ، من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الثانية ظهراً.



وفي محافظة عجلون أوضحت الشركة أن الفصل سيقتصر على منطقتي : حي العامرية - جنوب البلد ، وتجمع أبو عناب، وسيكون من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الخامسة مساءً .

بترا



