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الثلاثاء، 09-03-2021 08:33 ص

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمحافظتي اربد والمفرق غداً

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة كهرباء اربد عن نيتها فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق في محافظتي اربد والمفرق غداً الأربعاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الفصل بمحافظة اربد سيشمل مناطق: حوفا الوسطية - مثلث حوفا الوسطية، ام قيس - غرب البلد - معسكر تدريب المستجدين (كتيبة الملك محمد الخامس)، مشيرة إلى ان الوقت المتوقع للإنقطاع من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الخامسة مساء.


واضافت انه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق: بشرى - الحي الجنوبي، وطريق حوارة - شرق صالة بردى 200 متر، من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الحادية عشر صباحاً، وعن مناطق بشرى - شمال شرق اشارة بردى شمال محلات الذيابات 150 متر، من الساعة الحادية عشر صباحا ولغاية الواحدة ظهراً، فيما سيكون الفصل في منطقة بشرى - الحي الجنوبي - شرق صالة بردى 200 متر وجميع مشتركي واحد فاز من الساعة الواحدة ظهراً ولغاية الثالثة عصراً. واشارت الشركة الى شمول الفصل لمناطق في مدينة الرمثا وهي: سكن النداف، الشارع الرئيسي من مدينة الحسن الصناعية ولغاية صرح الشهيد، شركات الازياء التقليدية والمطبخ، والوقت المتوقع للإنقطاع من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الرابعة مساءً .


وبينت أن فصل التيار سيشمل في محافظة المفرق مناطق: بويضة العليمات، بويضة المشاقبة، رحاب، الدغمية، تلة خليفة، الصفر، حي الأميرة نور، بويضة الحوامدة، ام النعام، والمدينة الحرفية- المفرق، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الرابعة مساءً.

 

المصدر - بترا 


 




 

 


 

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