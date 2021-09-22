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الأربعاء، 22-09-2021 09:45 ص

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا- أسماء

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد عن نيتها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظات الشمال غداً الخميس ، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيشمل في محافظة اربد منطقة طريق البترول / مدخل بلدة هام من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الرابعة عصراً ، فيما سيكون الفصل عن منطقة ملكا من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الثالثة عصراً .


وبينت أن الفصل سيشمل في محافظة عجلون مناطق : راجب وكعب الملول وثغرة زبيد ودحوس وأم قاسم ، متوقعة استمرار الفصل فيها من الساعة الثامنة والنصف صباحاً ولغاية السادسة مساءً .


وأشارت إلى أن الفصل في محافظة جرش سيشمل مناطق : القصير والكتة والتطوير الحضري ومخيم غزة والتجمعات المجاورة لمدرسة النعمان ، و يمتد من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الخامسة مساءً ، فيما سيستمر الفصل عن منطقة عين جملا من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الثانية والنصف ظهراً .


وبينت الشركة أن الفصل المبرمج في محافظة المفرق ، سيشمل منطقة سهل الدبة من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية السادسة والنصف مساءً ، فيما سيكون الفصل عن منطقة الدفيانة من الساعة الواحدة ظهراً ولغاية الخامسة مساءً .

 

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