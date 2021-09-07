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الثلاثاء، 07-09-2021 10:49 ص

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا

كهرباء 2


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد عن نيتها فصل التيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظتي إربد وعجلون الأربعاء ، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات .

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وقالت الشركة في بيان الثلاثاء، إن الفصل المبرمج للتيار سيشمل في محافظة إربد منطقة أم قيس – أول البلد الشارع الرئيس، متوقعة استمرار الفصل من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الرابعة عصراً .


وبينت أن الفصل سيكون في محافظة عجلون في مناطق عنجرة – طريق ساكب وحي قاعدة سلاح الجو و مجاوريه، وسيمتد من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الخامسة مساءً .

 

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