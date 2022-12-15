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الخميس، 15-12-2022 08:43 ص

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في دير علا - أسماء

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء دير علا بالأغوار الوسطى اليوم الخميس، لغايات الصيانة وتحسين جودة الخدمات.

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وقالت الشركة إن مدة الفصل المبرمج ستستمر من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً .

 

وسيشمل الفصل المناطق التالية: جزء من العارضة، وجزء من غور كبد، وتفرع مروان الحمود، وتفرع أم حماد، فنوش، وميسرا، وداميا، وجزء من ظهرة الرمل، ومزرعة الجامعة، ومثلث المصري، وتفرع عرعر، وآبار سلطة المياه، ومضخات سلطة وادي الأردن، ومزارع قعوار، ومزارع عبدالله عرعر، ومزارع خطاب، ومزارع سالم نينو.


 




 

 


 

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