توزيع الكهرباء توضح : لهذه الأسباب ترتفع فاتورة الكهرباء خلال الشتاء - فيديو

الوكيل الإخباري - بينت شركة توزيع الكهرباء أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء على المواطنين خلال فصل الشتاء.

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وأوضحت الشركة، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "فيسبوك" أن ارتفاع الفواتير خلال الشتاء أمر متوقع بسبب إنخفاض درجات الحرارة وزيادة الفترة الليلية، الأمر الذي يترافق معه ارتفاع في استهلاك الطاقة.



وأشارت إلى أسباب ارتفاع الاستهلاك خلال الشتاء، والتي تتمثل باستخدام سخان الماء الكهربائي (الكيرز) لساعات أطول في اليوم، واستخدام المدفأة الكهربائية التي تتسبب باستهلاك كبير جدا للكهرباء، وحرارة المكيفات عند استخدامها بالتكييف على حرارة عالية، والإنارة المبكرة بسبب ازدياد ساعات الليل خلال الشتاء، وسوء العزل الحراري للمنازل أو وجود تهريب في الشبابيك والأبواب، وعدم إطفاء أجهزة التكييف والإنارة والتجهيزات الكهربائية الأخرى التي لا نحتاج إليها.