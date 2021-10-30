فصل الكهرباء عن مناطق بالكرك الاحد

الوكيل الاخباري - اعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي ليوم الاحد 31 تشرين الأول الجاري عن عدد من مناطق محافظة الكرك ، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا .



والمناطق التي ستتأثر بالفصل هي :



قرى وادي الكرك \ بذان بردى \ سيل الخواجا \ سكا \ سمرا \ العبدلية \ موميا \ البقيع \ الصالحية \ الشهابية \ بئر مياه الشهابية \ محطة وقود جوبترول السيل \ محطة تنقية السيل \ بوستر مياه السيل \ مزرعة الطراونة .

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