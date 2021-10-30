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السبت، 30-10-2021 02:35 م

الحكومة: ضرورة الاخذ بالتوصيات الخاصة بحادثة الإطفاء الشامل في المملكة

15-10


الوكيل الاخباري- اكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم السبت أهمية تطوير شبكات الكهرباء في المملكة والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال بما يعزز مساهمة مصادر الطاقة المحلية في توليد الكهرباء وفي خليط الطاقة الكلي.

كما اكد خلال زيارة قام بها اليوم الى مركز المراقبة والتحكم التابع لشركة الكهرباء الوطنية التقى خلالها برئيس مجلس إدارة "الوطنية" المهندس عمر الكردي والمدير العام المهندس امجد الرواشدة ومدراء المديريات في الوزارة وفي الشركة، ضرورة تنسيق جهود الشركة مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركات التوليد والتوزيع لضمان ديمومة النظام الكهربائي والاستعداد لمواجهة أي حالات طوارئ واعطال تطرأ على النظام الكهربائي.

وأوضح الوزير الخرابشة ان العالم يشهد ثورة تكنولوجية في مجال الطاقة خاصة المتجددة، يجب الاستفادة منها ومواكبتها للارتقاء بالنظام الكهربائي الأردني وتعزيز استغلال مصادر الطاقة المحلية لرفع مساهمتها في توليد الكهرباء وفي خليط الطاقة الكلي وبما يحسن الأداء ويقلل الكلف التشغيلية للنظام.

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واكد ضرورة الاخذ بالتوصيات الخاصة بحادثة الإطفاء الشامل في شهر أيار الماضي لتفادي مثل هذه الحالات.

كما اكد الوزير الخرابشة أهمية الربط الكهربائي العربي ورفع قدرته بما يعزز استقرارية النظام الكهربائي ويضمن توافريته . 


بدوره قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة ان لدى "الكهرباء الوطنية" إستراتيجيات وخطط تشغيلية لمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية ينفذها مركز المراقبة والتحكم الوطني التابع لها بالتعاون والتنسيق مع شركات التوليد والتوزيع العاملة بالمملكة، وذلك لضمان استمرارية تزويد جميع المستهلكين في مختلف أنحاء المملكة بالتيار الكهربائي.


 وقال ان لدى الشركة إجراءات تشغيلية لضمان ديمومة التيار الكهربائي وتجنب أي إعطال شاملة يتعرض لها النظام الكهربائي.


 في مركز المراقبة والتحكم اطلع الوزير الخرابشة على أداء النظام الكهربائي والاحمال الكهربائية في المملكة من خلال المركز التابع لشركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة ومناط بها مهام تشغيل النظام الكهربائي وامتلاك شبكة النقل وشراء الطاقة الكهربائية لبيعها لشركات التوزيع وتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد.

 

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