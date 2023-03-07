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الثلاثاء، 07-03-2023 04:16 م

فصل للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد وجرش وعجلون غدا الأربعاء - أسماء

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد، عن عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في محافظات الشمال، غدا الأربعاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة ، إن الفصل المبرمج للتيار في محافظة إربد، سيشمل: ( المناطق المجاورة لشوارع، إربد، ومكة المكرمة، وعمرو بن الورد، وعبد الفتاح طبيشات، ورشيد عبدالحليم، والمدينة المنورة، إضافة إلى المجاورين لقرى الأطفال SOS)  وسيكون الفصل من الساعة 8:30 صباحا لغاية 3:00 عصرا.


وبينت الشركة أن الفصل سيشمل في محافظة جرش مناطق: (سوف حي الأمير حمزة، وريف السهلات) من الساعة 9:00 صباحا لغاية 5:00مساء.

 

وسيشمل الفصل في محافظة عجلون مناطق: (عنجرة/ الحي الشرقي وعين جنّا والتجمعات المجاورة لصالة عجلون الكبرى) من الساعة 9:30 صباحا لغاية 5:00 مساءً .

 




 

 


 

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