فصل للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد وجرش وعجلون غدا الأربعاء - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد، عن عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في محافظات الشمال، غدا الأربعاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

اضافة اعلان



وقالت الشركة ، إن الفصل المبرمج للتيار في محافظة إربد، سيشمل: ( المناطق المجاورة لشوارع، إربد، ومكة المكرمة، وعمرو بن الورد، وعبد الفتاح طبيشات، ورشيد عبدالحليم، والمدينة المنورة، إضافة إلى المجاورين لقرى الأطفال SOS) وسيكون الفصل من الساعة 8:30 صباحا لغاية 3:00 عصرا.



وبينت الشركة أن الفصل سيشمل في محافظة جرش مناطق: (سوف حي الأمير حمزة، وريف السهلات) من الساعة 9:00 صباحا لغاية 5:00مساء.

وسيشمل الفصل في محافظة عجلون مناطق: (عنجرة/ الحي الشرقي وعين جنّا والتجمعات المجاورة لصالة عجلون الكبرى) من الساعة 9:30 صباحا لغاية 5:00 مساءً .