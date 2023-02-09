162 شكوى فيضان صرف صحي في محافظات الشمال خلال المنخفض

الوكيل الإخباري - أكدت شركة مياه اليرموك جاهزية فرق صيانة شبكات المياه والصرف الصحي على مدار الساعة خلال أيام المخفض الجوي.

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وقالت الشركة إن فرق الصيانة تعاملت مع 174 شكوى في مناطق اختصاص الشركة (إربد، جرش، عجلون، المفرق).

وأشارت إلى أن الشكاوى تراوحت ما بين كسر خط وانسداد عداد.

وبينت الشركة أن عدد شكاوى الصرف الصحي التي تعاملت معها فرق الصيانة بلغت 162 شكوى فيضان صرف صحي لأسباب متعددة منها ربط مزاريب الأمطار على شبكات الصرف الصحي والاستخدام الخاطئ لشبكات الصرف الصحي من خلال إلقاء المواد الصلبة داخل مناهل الصرف الصحي.