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السبت، 18-02-2023 02:52 م

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد والمفرق غداً - أسماء

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء اربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظتي إربد والمفرق غداً الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج للتيار سيشمل بمحافظة إربد، منطقة شارع وصفي التل ومجاوريه، والتي سيكون فيها الفصل من الساعة الثامنة والنصف صباحاً ولغاية الرابعة مساء، فيما سيكون الفصل عن بلدة بشرى من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الثانية ظهراً .


وبينت الشركة، أن الفصل سيشمل بمحافظة المفرق، مناطق :منشية الكعيبر ،وزملة الطرقي، وحي المدرسة العسكرية في بلدة سما السرحان ، من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الرابعة مساء، فيما سيمتد في مناطق: تجمع سبع الصير الشرقي والمجاورين لمدرسة رسم حصان والتجمعات الريفية / طريق رسم الحصان صبحا ، من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الثالثة عصراً .

 




 

 


 

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