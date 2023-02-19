فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الوسطى غداً

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها اجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في الأغوار الوسطى / لواء دير علا ، يوم غد الاثنين، لغايات إجراء الصيانة السنوية .



وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد ، إن الفصل المبرمج والذي سيمتد من الساعة الثامنة والنصف صباحاً ولغاية الثالثة والنصف عصراً ، يشمل مناطق : البلاونة وخزما وأجزاء من منطقتي ضرار وأبو عبيدة ومركز صحي ضرار و آبار السماحيات وبئر كفرنجة وبئر راجب الجديد وأسماك الناطور و مضخة وادي راجب وشركة الأرض المباركة للمنتوجات الزراعية وجمعية المنظمة التعاونية للأسماك ومزارع دلال عطية وحسن الناطور .

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