الأحد 11-12-2022
الوكيل الاخباري

القبض على 3 تجار للمخدرات في قضيتين منفصلتين في الرمثا والمفرق

التربية: تحويل مستحقات معلمي الإضافي إلى البنوك اليوم

11396 جلسة محاكمة عن بعد في الأردن الشهر الماضي

لماذا بقيت أسعار النفط عالمياً مرتفعة معظم عام 2022 ؟

حماية المستهلك تطالب الحكومة بمزيد من الإجراءات لتوفير السلع بأسعار معتدلة

الحكومة: سنقوم بدراسة مطالب المشغلين والعاملين في قطاع النقل

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية

معاهدات تسليم المجرمين والأشخاص مع رومانيا وقبرص تحت القبة الثلاثاء

حملات شاملة لتنظيف الجزر الوسطية في إربد

فوز المغرب وانتخابات غرف التجارة ترفع الطلب على الحلويات في عمان 20%

الأحد، 11-12-2022 11:41 ص

فوز المغرب وانتخابات غرف التجارة ترفع الطلب على الحلويات في عمان 20%

كنافةةةة


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
أقبل أردنيون على محال الحلويات ليلة أمس السبت بعد فوز المنتخب المغربي على المنتخب البرتغالي والتأهل إلى دور نصف النهائي بمونديال قطر 2022  في انتصار افرح الجماهير في كل الدول العربية . 

اضافة اعلان


وارتفع الطلب على الكنافة "الحلويات الأكثر طلبلاً للأردنيين" بنسبة 20% في عدد من مناطق العاصمة عمان وفقاً لنقابة اصحاب المطاعم والحلويات، في وقت أشارت به النقابة ان عدد من المحال وزعت الحلويات على المارة فرحاً بفوز المنتخب المغربي.


وأضافت النقابة لـ "الوكيل الإخباري" أن ارتفاع الطلب على الحلويات تزامن مع انتخابات أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية والتي جرت أمس في مختلف محافظات المملكة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
file (1)

حماية المستهلك تطالب الحكومة بمزيد من الإجراءات لتوفير السلع بأسعار معتدلة

63959b54df2a7

التدريب المهني: الأردن مركز وحاضنة لتوفير المهارات المتميزة في الشرق الأوسط

319046479_462152719425283_414172684872796154_n

الحكومة: سنقوم بدراسة مطالب المشغلين والعاملين في قطاع النقل

319105484_522831779889464_6583236596189882033_n

حملات شاملة لتنظيف الجزر الوسطية في إربد

296733

الحكومة: حجب الخدمة عن تطبيقات النقل غير المرخصة

149628

الأمن يحقق بعد العثور على عشريني متوفياً بمنزله في إربد

أخبار متعلقة
44

هكذا تفاعل الأردنيون مع فوز المغرب

a5924b16-9b32-4917-8e21-2f45961c4e6b

الأردنيون يترقبون المواجهة التي تجمع بين المغرب وكرواتيا اليوم