فوز المغرب وانتخابات غرف التجارة ترفع الطلب على الحلويات في عمان 20%

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أقبل أردنيون على محال الحلويات ليلة أمس السبت بعد فوز المنتخب المغربي على المنتخب البرتغالي والتأهل إلى دور نصف النهائي بمونديال قطر 2022 في انتصار افرح الجماهير في كل الدول العربية .

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وارتفع الطلب على الكنافة "الحلويات الأكثر طلبلاً للأردنيين" بنسبة 20% في عدد من مناطق العاصمة عمان وفقاً لنقابة اصحاب المطاعم والحلويات، في وقت أشارت به النقابة ان عدد من المحال وزعت الحلويات على المارة فرحاً بفوز المنتخب المغربي.



وأضافت النقابة لـ "الوكيل الإخباري" أن ارتفاع الطلب على الحلويات تزامن مع انتخابات أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية والتي جرت أمس في مختلف محافظات المملكة.

