الأحد 11-12-2022
الوكيل الاخباري

نتائج أولية لانتخابات مجالس غرف التجارة - اسماء

إضاءة جسر عبدون بألوان العلم المغربي

الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات غرفة تجارة المزار الجنوبي

الأمير مرعد يؤكد ضرورة تهيئة البيئة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة

فوز كتلة النهضة وفق النتائج الأولية لانتخابات "تجارة الزرقاء"

الداعية المثير للجدل وسيم يوسف يثير ضجة بمواقع التواصل

نتائج أولية لانتخابات غرفة تجارة عجلون - اسماء

هكذا تفاعل الأردنيون مع فوز المغرب

شاهد : هكذا علق ولي العهد على فوز المغرب - صورة

إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات غرف التجارة

السبت، 10-12-2022 09:35 م

هكذا تفاعل الأردنيون مع فوز المغرب

44


الوكيل الاخباري - احتفل الشارع الرياضي الأردني بتأهل المنتخب المغربي الشقيق لكرة القدم إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022 بعد الفوز الثمين على منتخب البرتغال بنتيجة 1-0 في مباراة ربع النهائي التي جرت اليوم.

وتفاعل الجمهور الأردني مع أحداث المباراة التي تابعها بشغف في المقاهي والمنازل والمكاتب حيث التشجيع قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية ليطلق الأردنيون العنان لأفراحهم بهذا الحدث التاريخي.

وخرج الجمهور الأردني بعد المباراة إلى الشوارع للاحتفال بهذا الانجاز التاريخي وغير المسبوق لمنتخب عربي.

وأكد نجم المنتخب الوطني السابق احمد هايل على عظم الفرحة بهذا الانجاز العربي الكبير.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المنتخب المغربي استحق هذا الفوز على البرتغال، واستحق الوصول لنصف النهائي مع الامنيات بمواصلة الانتصارات.

الدكتور اياد الملاح عميد شؤون الطلبة في جامعة البترا عبر عن فرحة كبيرة بهذا الانجاز المغربي العربي الكبير.

وأضاف: نادي الجامعة نظم حضورا جماعيا للمباراة في احد مقاهي عمان حيث التفاعل والفرحة الكبرى بهذا التأهل المستحق.

وبعد المباراة خرجت مواكب الأفراح التي تعبر عن سعادتها بهذا الفوز الكبير الذي تفاعل معه الشارعان العربي و الأردني الذي تمنى أن يواصل المنتخب المغربي انتصاراته في هذا المونديال.

وشهدت مقاهي عمان والمحافظات اكتظاظا كبيرا احتفالا بهذا النصر المغربي العربي التاريخي الذي يعكس تعطش المواطن العربي لانتصارات رياضية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
dddddd

نتائج أولية لانتخابات مجالس غرف التجارة - اسماء

q

إضاءة جسر عبدون بألوان العلم المغربي

12202210132054276048470

الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات غرفة تجارة المزار الجنوبي

1

الأمير مرعد يؤكد ضرورة تهيئة البيئة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة

w

فوز كتلة النهضة وفق النتائج الأولية لانتخابات "تجارة الزرقاء"

12202210143523787962099

نتائج أولية لانتخابات غرفة تجارة عجلون - اسماء

أخبار متعلقة
ff

الأميرة بسمة بنت طلال: خطط التمكين السياسي للمرأة فرصة لزيادة مشاركتها في صنع القرار

ق

الملك يعود إلى أرض الوطن

52022169222864651055

13 إعلاميًا يتدربون على إنتاج الوثائقيات بالموبايل

1220226165142792775145

الحكومة: استجبنا لمطالب أصحاب الشاحنات والاعتصام لم يفض

ww

نحو 3 ملايين دينار خسائر سنوية للبريد الأردني

920224194220197197902

العضايلة يترأس وفد الأردن المشارك في المؤتمر العربي للمياه