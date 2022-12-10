هكذا تفاعل الأردنيون مع فوز المغرب

الوكيل الاخباري - احتفل الشارع الرياضي الأردني بتأهل المنتخب المغربي الشقيق لكرة القدم إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022 بعد الفوز الثمين على منتخب البرتغال بنتيجة 1-0 في مباراة ربع النهائي التي جرت اليوم.



وتفاعل الجمهور الأردني مع أحداث المباراة التي تابعها بشغف في المقاهي والمنازل والمكاتب حيث التشجيع قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية ليطلق الأردنيون العنان لأفراحهم بهذا الحدث التاريخي.



وخرج الجمهور الأردني بعد المباراة إلى الشوارع للاحتفال بهذا الانجاز التاريخي وغير المسبوق لمنتخب عربي.



وأكد نجم المنتخب الوطني السابق احمد هايل على عظم الفرحة بهذا الانجاز العربي الكبير.



وقال في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المنتخب المغربي استحق هذا الفوز على البرتغال، واستحق الوصول لنصف النهائي مع الامنيات بمواصلة الانتصارات.



الدكتور اياد الملاح عميد شؤون الطلبة في جامعة البترا عبر عن فرحة كبيرة بهذا الانجاز المغربي العربي الكبير.



وأضاف: نادي الجامعة نظم حضورا جماعيا للمباراة في احد مقاهي عمان حيث التفاعل والفرحة الكبرى بهذا التأهل المستحق.



وبعد المباراة خرجت مواكب الأفراح التي تعبر عن سعادتها بهذا الفوز الكبير الذي تفاعل معه الشارعان العربي و الأردني الذي تمنى أن يواصل المنتخب المغربي انتصاراته في هذا المونديال.



وشهدت مقاهي عمان والمحافظات اكتظاظا كبيرا احتفالا بهذا النصر المغربي العربي التاريخي الذي يعكس تعطش المواطن العربي لانتصارات رياضية.

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