فيديو - احدهم قفز من مرتفع وآخر فقد والدته بعد ان ألمها ضرباً .. تجارب مريرة يرويها اشخاص وقعوا بفخ المخدرات

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي



شارك أشخاص وقعوا بفخ المخدرات في الأردن تجارب مريرة ومؤلمة بعد ان ادمنوا مادة "الكريستال" المخدرة على أمل ان يحذروا الاخرين من الوقوع بها حيث لا ينفع حينها الندم .

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وقال أحدهم في تسجيل صوتي نشره الأمن العام على "فيسبوك" إنه بدأ بتعاطي الكريستال بعد التعرف على مجموعة من الشباب الذين أقنعوه بتجربتها.



وأضاف أنه اعتقد في البداية أن التعاطي يقتصر على مرة في الشهر أو في الأسبوع، لكنه سرعان ما اكتشف إدمانه وحاجته المستمرة للتعاطي اكثر من مرة في اليوم الواحد. واصفاً شعوره أثناء تعاطي الجرعة بالضغط الهائل على جسده ورؤية أشياء غير واقعية.



وذكر أحدى هلوساته: "احد جيراننا كانوا يرحلون من منزلهم ، وتهيأ لي ان رجال الامن قدموا للقبض عليّ ، فقفزت من الطابق الثالث ما ادى الى كسور خطيرة في جسمي"



وأكمل نادما: "أنا ضريت حتى أهل بيتي.. أصدقائي الذين كانوا يترددون على منزلي اعتدوا على أختي، أنا دمرتها."



وأكد أنه بمساعدة أسرته بدأ بالعلاج من تعاطي هذه المادة السامة.



وختم بنصيحة للشباب بعدم التعاطي حتى ولو لمرة واحدة، مؤكدًا أنه حتى وإن تعافى من المخدرات لن يتمكن من محو ماضيه: "لو تعالجت من المخدرات ما رح أقدر أتعالج مما فعلته بنفسي وبأهلي.."



وفي حديث شخص آخر نشره الأمن العام، أكد أنه بدأ تعاطي المخدرات في مرحلة المراهقة.



وتابع أنه التجأ إلى رفاق كانوا يتعاطون المواد المخدرة وقاموا بعرض مادة الكريستال عليه أول مرة ، مضيفاً أنه أصبح يعمل المستحيل بعد ذلك للحصول عليها: "صرت أضرب أمي، أبيع اثاث البيت، أبيع أي شيء لأجلب ثمنها."



واستذكر: "في احد الايام ضربت أمي ودخلت السجن وأجاني خبر بعد شهرين أن والدتي توفت.. خسرت والدتي وخسرت كل شيء."



وأضاف أنه قرر العلاج واللجوء إلى مركز علاج المدمنين مشيرا إنه وجد كل الدعم من الكوادر وأشخاص ولم يشعروه بأي نقص.



وانهى حديثه نادمًا: "بس في شغلة وحدة نقصتني أمي ما رجعتلي"



وتحذر مديرية الأمن العام بشكل كبير خلال الفترة الحالية من تعاطي مادة الكريستال عبر حملة ترويجية أطلقتها عبر منصاتها ووصفتها بـ "مخدر الشيطان"، مشيرة إلى أنها تتسبب بالإدمان السريع وتلف في الخلايا العصبية .