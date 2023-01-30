فيديو - الديوان الملكي يهنئ الملك بمناسبة ذكرى ميلاده الحادي والستين

الوكيل الإخباري - هنأ الديوان الملكي الهاشمي جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة ذكرى ميلاده الحادي والستين، الذي يصادف اليوم الاثنين.



ونشر الديوان عبر تويتر" نتمنى لجلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد ميلاده الحادي والستين العمر المديد وموفور الصحة والسعادة. كل عام وأبو الحسين بألف خير".

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