فيديو و صور - شارع طريق المطار بلا إنارة و شكاوى المواطنين تتعالى

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أشتكى عدد من المواطنين من عدم إنارة أجزاء متعددة من شارع طريق المطار في العاصمة عمان.
وأشاروا اليوم الإثنين لـ " الوكيل الإخباري" إلى أن الطريق المظلم يشكل خطرا كبيرا على المواطنين٬ مؤكدين أن شارع المطار يُعد شارعا حيويا .
وناشد المواطنون الجهات المعنية بالأمر النظر في الشكاوي المقدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ورصدت عدسة " الوكيل الإخباري" عدة صور يظهر بها شارع طريق المطار مظلما .
شارع طريق المطار بلا إنارة و شكاوى المواطنين تتعالى pic.twitter.com/nVbSyI74E2— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) June 14, 2021