الإثنين 14-06-2021
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الإثنين، 14-06-2021 09:37 م

فيديو و صور - شارع طريق المطار بلا إنارة و شكاوى المواطنين تتعالى

مطار٢


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أشتكى عدد من المواطنين من عدم إنارة أجزاء متعددة من شارع طريق المطار في العاصمة عمان.

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وأشاروا اليوم الإثنين لـ " الوكيل الإخباري" إلى أن الطريق المظلم يشكل خطرا كبيرا على المواطنين٬ مؤكدين أن شارع المطار يُعد شارعا حيويا .


وناشد المواطنون الجهات المعنية بالأمر النظر في الشكاوي المقدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة.


ورصدت عدسة " الوكيل الإخباري" عدة صور يظهر بها شارع طريق المطار مظلما .

 

 



 

 




 

 


 

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