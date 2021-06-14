فيديو و صور - شارع طريق المطار بلا إنارة و شكاوى المواطنين تتعالى

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أشتكى عدد من المواطنين من عدم إنارة أجزاء متعددة من شارع طريق المطار في العاصمة عمان.

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وأشاروا اليوم الإثنين لـ " الوكيل الإخباري" إلى أن الطريق المظلم يشكل خطرا كبيرا على المواطنين٬ مؤكدين أن شارع المطار يُعد شارعا حيويا .



وناشد المواطنون الجهات المعنية بالأمر النظر في الشكاوي المقدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة.



ورصدت عدسة " الوكيل الإخباري" عدة صور يظهر بها شارع طريق المطار مظلما .





