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في ذكرى المولد النبوي.. 679 ألف أردني يحملون اسم محمد

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السبت، 08-10-2022 12:13 م

في ذكرى المولد النبوي.. 679 ألف أردني يحملون اسم محمد

محمد


الوكيل الاخباري - بلغ عدد الأشخاص الذين يحملون اسم (محمد) والمسجلين في دائرة الاحوال المدنية والجوازات 760 الفًا و582 شخصًا، منهم 679 ألفًا و93 مواطنًا أردنيًا، و81 الفًا و489 شخصًا أجنبيًا.

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وقالت دائرة الأحوال المدنية والجوازات اليوم السبت، إن اسم محمد سجل عبر كافة مكاتب الأحوال المدنية والجوازات المنتشرة في جميع محافظات المملكة، مبينًا أن المسجلين باسم (محمد) الذين يحملون أرقامًا وطنية سواء أكانوا مقيمين داخل المملكة أم خارجها بلغ 679 ألفًا و93 مواطنًا، سجل منهم باسم محمد العام الحالي 6341 مواطنًا.


وبلغ عدد الأشخاص الأجانب الذين تم تسجيلهم باسم محمد في سجلات دائرة الاحوال المدنية والجوازات 81 الفًا و489 شخصًا، سجل منهم العام الحالي 947 شخصًا.


 




 

 


 

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