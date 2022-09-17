بدء استقبال طلبات ترخيص مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي في المملكة

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب استقبال طلبات ترخيص مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي في المملكة الأردنية الهاشمية موزعة على الأقاليم على النحو التالي:

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إقليم الشمال: 4 مكاتب

إقليم الوسط : 2 مكتبين

إقليم الجنوب 4 مكاتب



فعلى من تتوفر فيه الشروط القانونية لترخيص المكتب الواردة في نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم (72) لسنة 2017 والتعليمات الصادرة بموجبه ويرغب بالتقدم، تعبئة النموذج المعتمد المخصص لهذه الغاية معززاً بالوثائق المطلوبة وتسليمه إلى مديرية مؤسسات التعليم العالي في الوزارة في موعد أقصاه 18 / 10 / 2022 علماً بأن الشروط الواجب توفرها هي:



1)يشترط لترخيص المكتب أن يكون مسجلاً كشركة تضامن وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة على أن لا يقل رأسمالها عن خمسين ألف دينار، أو شركة ذات مسؤولية محدودة على أن لا يقل رأسمالها عن سبعين ألف دينار.



2)يشترط في مالك المكتب أن يكون:

أ‌-غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

ب‌-حاصلاً على شهادة حسن سيرة وسلوك من الجهات المختصة.



3)يشترط في مدير المكتب أن يكون:

أ‌-أردني الجنسية.

ب‌-غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

ج- حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى الأردنية أو ما يعادلها.



4)يقدم طالب الترخيص كفالة بنكية بمبلغ (50000) خمسين ألف دينار للمكتب سارية المفعول لمدة لا تقل عن سنة يتم تجديدها سنوياً، وكفالة عدلية منظمة لدى كاتب العدل بمبلغ (100000) مائة ألف دينار للالتزام بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه ولحفظ حقوق الطلبة.



5)تستوفي الوزارة لحساب الخزينة العامة من مالك المكتب ما يلي:

أ‌-(5000) خمسة الآف دينار بدل خدمات عند إصدار رخصة المكتب لأول مرة.

ب‌-(2000) ألفي دينار عند تجديد الرخصة.



لمزيد من التفاصيل يمكن الإطلاع على ما يلي:

1)نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم (72) لسنة (2017).



2)تعليمات أسس ومعايير المفاضلة بين المتقدمين لطلبات ترخيص مكاتب خدمات جامعية رقم "1" لسنة (2015)



3)تعليمات مكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي رقم "2" لسنة (2014).

4)تعليمات معدلة لتعليمات مكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي لسنة (2019).



والمنشورة على رابط (التشريعات) على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

www.mohe.gov.jo

