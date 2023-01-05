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الخميس، 05-01-2023 09:16 ص

في 5 أيام.. 7 وفيات بحوادث سير من بداية 2023

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الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة
منذ بداية العام 2023 وخلال 5 أيام فقط من العام الجديد فقد الأردنيين 7 من أبنائه إثر 4 حوادث سير أودت بحياتهم.

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خلال الساعات الأولى من العام 2023 وقع حادث تدهور مركبة في جرش والذي أودى بحياة الشابين (عماد عبد العزيز محمد عليان) 25 عاما و(عيسى محمد عيسى جرادات) 26 عاما.


وفي اليوم الثاني بالعام الجديد توفي رئيس بلدية باب عمان عامر الزبون إثر حادث سير مؤسف على جسر البقعة وذلك إثر تصادم مركبتين .


أما في محافظة الزرقاء وقع أمس حادث تدهور مركبة في اليوم الرابع من العام الجديد بمنطقة خربة السمرا/الهاشمية، حيث نتج عن الحادث 3 وفيات لشبان ثلاث (أحمد الجرمان و حمزة الحساسنة وجهاد حسين جهاد ).


وفي ذات الليلة وقع حادث سير في إربد توفي فيه شخص إثر تدهور سرفيس على طريق اربد - عمان بالقرب من جامعة إربد الأهلية .


وخيم الحزن مواقع التواصل الاجتماعي ترحماً واسفاً على هذه الحوادث التي تودي في كل عام العديد من احبائنا.


 




 

 


 

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