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الخميس، 01-06-2023 09:04 ص

قادة ومسؤولون من دول شقيقة وصديقة يصلون عمان لحضور زفاف ولي العهد - أسماء

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الوكيل الاخباري - وصل قادة ومسؤولون من دول شقيقة وصديقة إلى عمان، ليلة أمس الأربعاء، لحضور زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والآنسة رجوة خالد السيف.

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فقد وصل الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، وجلالة السلطان حاج حسن البلقية، سلطان بروناي دار السلام، وجلالة الملك ويليام ألكسندر ملك مملكة هولندا، وسمو الأمير ويليام أمير ويلز.


كما وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، وسمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عُمان، ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، والرئيس الرواندي بول كاغامي، والسيدة الأولى في الولايات المتحدة الأميركية جيل بايدن.


ووصل مسؤولون من دولة الكويت، ومملكة البحرين، وباكستان.


 




 

 


 

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