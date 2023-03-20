قاضي القضاة: الطلبات المرهقة وراء عزوف الشباب في الأردن عن الزواج

الوكيل الإخباري - بلغ عدد عقود الزواج خلال عام 2022 في الأردن 11526 عقدا وفق ما أفاد به قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة.

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وقال الربطة في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن نسب الزواج في المملكة انخفضت خلال العام الماضي بالمقارنة مع عام 2021 بنسبة 15.2%.

وأضاف أن الانخفاض الكبير يعود إلى المبالغة في الطلبات المرهقة وهو ما أدى إلى عزوف الشباب عن الزواج.

وأشار الربطة إلى أن الزواج في الأردن ارتفع خلال فترة جائحة كورونا فيما انخفضت بعدها بسبب الطلبات المرهقة من قبل أطراف الزواج وهي طلبات ليست أساسية بل كماليات.