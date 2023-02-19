السجن 15 عاما لشخص نفذ سطو مسلح على بنك

الوكيل الإخباري - قضت محكمة أمن الدولة بالأشغال المؤقتة 15 عاماً لأحد منفذي السطو المسلح على فرع أحد البنوك العاملة في الأردن خلال العام 2019.

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جاء ذلك خلال جلسة لمحكمة أمن الدولة، لمحاكمة أحد منفذي السطو المسلح على فرع لأحد البنوك العاملة في الأردن.



وجرمت المحكمة المتهم، بالقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإخلال بالنظام العام، وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر خلافا لأحكام المادة 2 وبدلالة المادة (7/ط) من قانون الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.



وتم الحكم على المتهم بالوضع بالأشغال المؤقتة 15 عاما والرسوم ومصادرة كافة الأدوات المستخدمة بالجريمة.



وكان المتهم قد استولى على مبلغ 12.221 دينار بعد تمكنه من تنفيذ سطو مسلح على أحد البنوك في عمان في العام 2019.