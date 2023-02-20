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الإثنين، 20-02-2023 02:54 م

قافلة إغاثة أردنية من 7 شاحنات تصل سوريا للمتضررين من الزلزال

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنه وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بمساعدة الأشقاء المتضررين من الزلازل في كل من الجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، قامت الهيئة الخيرية الهاشمية بتسيير قافلة إغاثة مكونة من 7 شاحنات إلى سوريا، محملة بمواد إغاثية، لإيصالها للمناطق المتضررة من خلال نظام النقل التبادلي في مركز الحدود الأردنية السورية (جابر-نصيب).

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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي بأن المملكة مستمرة بتقديم يد العون والمساعدة للأشقاء في الجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، لمواجهة تداعيات الزلازل، وتقديم الاحتياجات الإنسانية اللازمة لذلك.


 




 

 


 

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