الأربعاء 08-02-2023
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الأربعاء، 08-02-2023 11:52 ص

الخصاونة: إرسال مساعدات إنسانية لسوريا وتركيا

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الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن التجهيزات بدأت مباشرة بعد التوجيه الملكي لإرسال المساعدات إلى سوريا الشقيقة وتركيا الصديقة.اضافة اعلان


وأكد الخصاونة خلال جلسة النواب اليوم الأربعاء، أن طائرات أردنية محملة بمساعدات إنسانية بدأت بالتوجه إلى سوريا وتركيا وسيصل قسم منها اليوم، فيما ستصل مساعدات أخرى يوم غد الخميس عبر قوافل برية.

وبين أن هذه القوافل ستحمل على متنها أدوية ومستلزمات طبية وعلاجية، بهدف المساهمة في التخفيف من وطأة الزلزال على البلدين سوريا الشقيقة وتركيا الصديقة.

وأوضح أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تقوم بما تستطيعه لتتبع أوضاع الأردنيين ضمن المنطقة الزلزالية، كما أعلنت عن غرفة عمليات لذلك.

 




 

 


 

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