الخميس 16-09-2021
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الخميس، 16-09-2021 07:24 م

قانون مكافحة الإرهاب يدخل حيز التنفيذ

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 الوكيل الاخباري - صدر في الجريدة الرسمية، الخميس، قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لسنة 2021، حيث دخل العمل به حيز التنفيذ.

ويلبي مشروع القانون، متطلبات الالتزام الفني بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والمنهجية الخاصة بها، وفقاً لنتائج عملية التقييم المتبادل للمملكة، لتجنب الآثار السلبية؛ لعدم قيام المملكة بتحقيق تقدم ملموس خلال عملية المتابعة المعززة، التي ستنعكس على النظام الاقتصادي والمالي لها.

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