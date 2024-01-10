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الأربعاء، 10-01-2024 06:23 م

قرارات بشأن جامعات - اسماء

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الوكيل الاخباري - قرر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الأربعاء، الموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص، بكالوريوس الأمن السيبراني والشبكات الذكية، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس أنظمة المعلومات الحاسوبية، وتكنولوجيا معلومات الأعمال، في الجامعة الأدرنية فرع العقبة.

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ووافق المجلس، على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس إدارة الأعمال، وبكالوريوس وماجستير المحاسبة، والتسويق، والتمويل، ونظم المعلومات، والإدارة العامة، واقتصاد الأعمال، وأصول الدين، وماجستير معلوماتية الأعمال، واقتصاد الأعمال، والعقيدة، والقضاء الشرعي، وماجستير ودكتوراة الحديث، في الجامعة الأردنية.


وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس المحاسبة، وتكنولوجيا مالية، وإدارة الأعمال، وتكنولوجيا تحليل الأعمال، وماجستير المحاسبة والتمويل، وإدارة الأعمال، والإدارة الحكومية، وإدارة الأعمال-المشترك، في جامعة عمان الأهلية.


كما وافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس الرياضيات، وصيانة الطائرات، وعلوم إلكترونيات الطيران، وهندسة الطاقة المتجددة، في جامعة عمان العربية، وبكالوريوس اللغة الانجليزية وآدابها، واللغة الانجليزية/الترجمة، واللغة الفرسية والانجليزية وآدابهما، وماجستير اللغة الانجليزية وآدابها، في جامعة الزيتونة.


وأقر المجلس، الاعتماد الخاص الأولي لتخصص بكالوريوس، هندسة القوى والطاقة المتجددة، في جامعة العلوم التطبيقية، ودبلوم متوسط، التسويق الإلكتروني، في كلية غرناطة.

 

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