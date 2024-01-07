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الأحد، 07-01-2024 06:36 م

التربية توضح حول امتحان الحاسوب للتوجيهي

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري -مجدي الباطية - يتقدم لامتحانات الثانوية العامة، الدورة التكميلية 2024، يوم غد الإثنين، 13227 مشتركا على فترتين.

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وبحسب وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، فإن 12627 طالبا سيتقدمون في جلسة امتحان مبحث علوم الحاسوب لكافة الفروع، في حين يتقدم 600 طالب وطالبة في الجلسة الثانية في مبحث الثقافة المالية للفرع الأدبي، وإدارة المشروعات الصناعية للفرع الصناعي .


وتبدأ الفترة الأولى للامتحان الساعة 11صباحاً، فيما تبدأ الفترة الثانية للامتحان الساعة 2 ظهرا.

 

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