قرارات مجلس هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي

الوكيل الاخباري - أقر مجلس هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الأربعاء، المجالات المعرفية ونواتج التعلم ومجالات العمل لعائلة الفنون والتصميم بكليات الفنون والتصميم والفنون والعمارة في الاردن لعام 2023.

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وأقر المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، استمرارية الإعتماد الخاص للتخصصات، دكتوراة، الأدب الانجليزي، واللغويات، وماجستير، السياسات الانتخابية وادارتها، العلوم السياسية، وحقوق الانسان والتنمية الانسانية، وفض النزاعات، وبكالوريوس، العلوم السياسية، في الجامعة الأردنية.



كما وافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس وماجستير، الرياضيات، وبكالوريوس، الفيزياء، والكيمياء، وجيولوجيا وبيئة، وادارة اراضي ومياه، وادارة مياه وبيئة، وماجستير، الفيزياء التطبيقية، والكيمياء، وجيولوجيا تطبيقية، والتغيرات المناخية واستدامة الأراضي الجافة، في الجامعة الهاشمية، وبكالوريوس، التسويق الإلكتروني والتواصل الاجتماعي في جامعة إربد الأهلية، وبكالوريوس، التصميم الجرافيكي، والتصميم الداخلي، في جامعة الشرق الأوسط .



وأقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، الهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، وهندسة الطاقة المتجددة، وهندسة الميكاترونكس، في جامعة فيلادلفيا.



كما وافق المجلس على الاعتماد الخاص للتخصصات، دبلوم متوسط، فني كلى اصطناعية، والمراقبة الصحية، والمعالجة التنفسية، والتمريض المشارك، في كلية الخدمات الطبية الملكية.