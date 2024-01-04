جامعة الزرقاء تنظم يوما تدريبيا لضباط شرطة الزرقاء

الوكيل الاخباري - نظمت كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة الزرقاء، يوما تدريبيا حول الأمن السيبراني وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، لعدد من ضباط مديرية شرطة الزرقاء.

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وحسب بيان للجامعة اليوم الخميس، تضمن اليوم التدريبي محاضرات حول كيفية التحقيق الجنائي الرقمي قدمها الدكتور محمد رسمي، ومحاضرتين حول الشبكات الآمنة والحرب الإلكترونية قدمهما الدكتور محمود العساسفة، ومحاضرة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالعمل الشرطي قدمها الدكتور سطام مطارنة والدكتور رائد الأزايدة.