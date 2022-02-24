قرارات حكومية جديدة تدخل حيز التنفيذ الاسبوع القادم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحفي بداية تطبيق الإجراءات التخفيفية الجديدة للتعامل مع جائحة كورونا، اعتبارا من الأول من آذار المقبل.



وتشمل الإجراءات التي جاءت بناء على توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة: خفض فترة العزل للمصابين بفيروس كورونا إلى (5) أيام، تبدأ من تاريخ أخذ عينة فحص (PCR) دون الحاجة لإجراء فحص آخر بعد انتهاء فترة العزل، وإلغاء الإجراءات المتعلقة بحجر المخالطين لمصابي كورونا.



كما تشمل الإجراءات إلغاء فحص (PCR) للقادمين إلى الأردن من بلد القدوم، وعلى المعابر الجوية والبرية والبحرية الأردنية عند الوصول، وينطبق ذلك على الأردنيين وغير الأردنيين، وإلغاء فحص (PCR) كشرط لدخول الحفلات والأفراح والتجمعات، بما لا يتعارض مع أمر الدفاع رقم (35)، الذي ينص على ضرورة تلقي جرعتي المطعوم للدخول إلى المنشآت العامة والخاصة.



ومن ضمن الاجراءات عودة المدارس للتعليم الوجاهي وهو ما تم بتاريخ 20 شباط الحالي، كما كان مقررا سابقا، وإلغاء نسبة (10%) لتحويل الصف أو المدرسة إلى التعليم عن بُعد، والاكتفاء بعزل الطالب المصاب فقط لمدة (5) أيام من تاريخ أخذ العينة، ويعود بعدها إلى الدراسة دون الحاجة لإجراء فحص (PCR) كمتطلب للعودة إلى المدرسة.



وبموجب الإجراءات الجديدة، سيتم إصدار التقرير الوبائي أسبوعيا بدلا من التقرير اليومي بعد انتهاء الموجة الحالية من الوباء.

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