قرارات صادرة عن مجلس الوزراء - تفاصيل

الوكيل الإخباري - وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على شمول الشركات المملوكة لشركة الفوسفات الأردنية بقرار مجلس الوزراء المُتضمّن اعتبار جميع مدخلات الإنتاج الخاصة بشركة مناجم الفوسفات الأردنية مدخلات إنتاج صناعيّة ولا يتطلّب إدخالها إصدار أذونات تسليم من وزارة الزراعة، ولا يترتّب عليها أيّ بدلات.

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على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء نقل أمين عام مجلس النواب عبد الرَّحيم الواكد إلى وظيفة مستشار في رئاسة الوزراء، ونقل المستشار في رئاسة الوزراء محمود بني حسن ليعمل مديراً عامَّاً لمكتب رئيس مجلس النوَّاب.