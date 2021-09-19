الأحد 19-09-2021
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الأحد، 19-09-2021 07:52 م

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

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 الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق الادّخار لموظفي البلديّات ومجالس الخدمات المشتركة لسنة 2021.

ويأتي مشروع النظام لغايات تحسين الأوضاع المعيشيّة لموظّفي البلديّات ومجالس الخدمات المشتركة، وتعزيز الاستقرار الوظيفي لهم.

كما وافق مجلس الوزراء على استمرار المؤسسة التعاونية الأردنية بتدقيق الحسابات والبيانات والسجّلات الماليّة للجمعيّات التعاونيّة، واعتبار تدقيقها مقبولاً لغايات تقديمه إلى دائرة ضريبة الدّخل والمبيعات لعام 2021م، ولمرّة واحدة فقط.

ووجّه المجلس إلى الإسراع في إجراء التعديلات اللازمة على مشروع القانون المعدِّل لقانون التعاون لسنة 1997م، بما يحقّق غايات المؤسسة التعاونيّة الأردنيّة وأهدافها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الماليّة والجهات ذات العلاقة، وحسب الأصول.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على تعيين لجنة لإعمار المسجد الأقصى المبارك والصّخرة المشرّفة، برئاسة وزير الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة، وعضويّة كلّ من: مدير عام دائرة الأوقاف الإسلاميّة في القدس الدّكتور محمّد عزّام الخطيب التميمي (نائباً للرئيس)، وأمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة الدكتور عبدالله الدّعجة، وسماحة الشّيخ عبد العظيم سلهب، والمدير التنفيذي للصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى الدكتور وصفي الكيلاني، ومدير عام دائرة الشّؤون الفلسطينيّة، وأمين عام اللّجنة الملكيّة لشؤون القدس، ومدير مديريّة المسجد الأقصى وشؤون القدس الدكتور عبد الستّار القضاة.

كما وافق مجلس الوزراء على تجديد تعيين التالية أسماؤهم في مجلس مفوّضي هيئة الأوراق الماليّة: الدكتور ليث العجلوني رئيساً، وعضويّة رائدة النبر، وفراس العدوان، والدكتور عبد الرؤوف الربابعة، بالإضافة إلى تعيين عادل شرف الدّين بينو عضواً جديداً في المجلس.

وبناء على نتائج المسابقة التنافسيّة التي أجريت بموجب نظام التعيين على الوظائف القياديّة؛ قرّر مجلس الوزراء تعيين متري فايز مدانات أميناً عامّاً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفادي عبد الله بلعاوي مديراً عامّاً لدائرة الآثار العامّة، وذلك بعد حصولهما على أعلى النتائج بين جميع المتقدّمين لإشغال الوظيفتين.

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