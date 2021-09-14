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كريشان يكرم الواصلين لمرحلة المقابلة الشخصية بجائزة الموظف المثالي

الثلاثاء، 14-09-2021 03:34 م

كريشان يكرم الواصلين لمرحلة المقابلة الشخصية بجائزة الموظف المثالي

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الوكيل الاخباري - كرم نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية، توفيق كريشان، اليوم الثلاثاء، في ديوان الخدمة المدنية الواصلين للمراحل النهائية "المقابلة الشخصية" في التنافس على جائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية، في دورتها 12 لعام 2020، وعددهم 32 موظفا، و23 من سفراء التميز للجائزة.

وحضر حفل التكريم، وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس، ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، وعدد من المدراء والأمناء العامين، ومسؤولي وحدات الموارد البشرية، وتطوير الأداء المؤسسي في الأجهزة الحكومية.

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