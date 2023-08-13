قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام رُخص البثّ وإعادة البثّ الإذاعي والتلفزيوني والرُّسوم المستوفاة عنها رقم (163) لسنة 2003م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.



ويهدف مشروع النِّظام إلى تخفيض مقدار الرُّسوم المستوفاة بموجبه بنسبة تصل إلى (50%)، وذلك لغايات تشجيع الاستثمار، ومواكبة التطوُّر التِّقني في مجال البثّ وإعادة البثّ، بالإضافة إلى مواءمة النِّظام مع قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة 2015م وبقيَّة التَّشريعات النَّاظمة لعمل هيئة الإعلام والمسمَّيات والمرجعيَّات ذات الصِّلة.



على صعيد متَّصل، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لهيئة الإعلام لسنة 2023م، وذلك لغايات استحداث مديريَّة للإعلام الرَّقمي في الهيئة، مواكبةً للتحوُّل الكبير الذي طرأ على المُنتَج الإعلامي الذي يتَّجه إلى التحوُّل الرَّقمي من خلال التَّطبيقات والبرامج عبر الإنترنت.



كما يتضمَّن مشروع النِّظام تعديلات على الهيكل الإداري للهيئة، بما يضمن حُسن سير العمل وأداء المهام المنوطة بها على أكمل وجه.



ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام حقوق ومزايا المؤمَّن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضَّمان الاجتماعي لسنة 2023م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام سعياً لتحقيق المساواة في الحقوق والامتيازات الممنوحة لجميع منتسبي القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة – الجيش العربي، من خلال شمول المؤمَّن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضَّمان الاجتماعي بالحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون التَّقاعد العسكري رقم (33) لسنة 1959م، بما في ذلك مجَّانيَّة التَّعليم.



كما يأتي مشروع النِّظام لغايات الارتقاء بمستوى الخدمة العسكريَّة لجميع منتسبي القوَّات المسلَّحة بمختلف فئاتهم وفي جميع مراحل الخدمة، وحرصاً على منظومة حقوقهم عند انتهاء خدمتهم؛ انطلاقاً من الإيمان بأهميَّة التَّامينات الاجتماعيَّة.

وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام البرامج الوقفيَّة الخيريَّة لسنة 2023م، لغايات استحداث برنامج شؤون المصحف الشَّريف؛ وذلك تحقيقاً لأهداف وزارة الأوقاف والشُّؤون والمقدَّسات الإسلاميَّة ورسالتها في المحافظة على القرآن الكريم، والاهتمام بشؤون المصحف الشَّريف من طباعة وتدقيق وتشجيع المواطنين على الوقف الخيري لهذه الغاية.



ويهدف مشروع النِّظام إلى تشجيع المحسنين على وقف أموالهم لإنفاق ريعها على هذه الغاية؛ لزيادة نسخ من المصحف الشَّريف خصوصاً ذات الحجم الكبير والمطبوعة على نظام (بريل).

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