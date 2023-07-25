نائب رئيس وزراء أسبق: الاستثمار ليس هواية ويحتاج إلى أساسيات

الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء الأسبق محمد الحلايقة الثلاثاء، إنّ القطاع الخاص محرك رئيسي للنشاط الاقتصادي ومشغل رئيسي لفرص العمل.



وأضاف الحلايقة أن الاستثمار ليس هواية وليس عملا افتراضيا؛ بل عملية اقتصادية متكاملة تحتاج إلى أساسيات وعوامل مساعدة ومنظومة تشريعية معقولة وبيئية اقتصادية منفتحة وكلف انتاج معقولة وإدارة حكومية رشيدة وبنية تحتية وفرص استثمارية مواتية.



وأشار، إلى أنه يجب مراجعة وتقييم للإنجاز من ناحية فرص العمل والاستثمار بعد مرور قرابة العام على رؤية التحديث الاقتصادي.



من جهته قال عضو غرفة صناعة عمّان موسى الساكت، إنّ رؤية التحديث الاقتصادي ينبثق منها خطط واستراتيجيات وبرامج، لكن هناك بطئ شديد في تنفيذ البرنامج وعكس ذلك على مؤشرات ضعيفة في البطالة.



واعتبر رؤية التحديث الاقتصادي أول وجهة اقتصادية وبوصلة في الأردن.

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