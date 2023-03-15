قرارات مجلس الوزراء - تفاصيل

الوكيل الإخباري - قرر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام جوازات السفر لسنة 2023م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات اصداره حسب الأصول.

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ويهدف التعديل إلى تعزيز فرص جذب المستثمرين لإنشاء مشاريع لغايات الحصول على الجنسية الأردنيّة.



وقرر المجلس الموافقة على تعيين الدكتور نضال أيوب أبو عرابي أميناً عامَّاً لوزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية.



كما قرر المجلس الموافقة على تعديل المسمى الوظيفي للأمين العام الحالي للوزارة المهندس حسين مهيدات ليصبح أميناً عاماً للوزارة للشؤون الفنيَّة.



يشار إلى أنه وبموجب نظام التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحلية لسنة 2023م، تم استحداث منصبيّ أمين عام للوزارة أحدهما للشؤون الفنية والآخر أميناً عاماً للشؤون الإدارية والمالية.